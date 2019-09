Silberminen - Angebotsrückgang beflügelt!

Gold notiert auf dem höchsten Stand seit 6 Jahren. Seit Juni diesen Jahres zieht jedoch auch der Silberpreis kräftig an und liegt aktuell auf dem Niveau von 2017. Der Hintergrund der jüngsten Erholung: Bei Silber zeichnet sich ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage ab. Davon könnte nicht nur der Silberpreis sondern auch die Silberminenbetreiber profitieren.

Nach Angaben des Researchhauses CPM Group geht das Silberangebot 2019 das vierte Jahr in Folge zurück. Katalysatoren dieses Trends sind die Minengesellschaften. Aufgrund des über Jahre hinaus niedrigen Silberpreises wurden unrentable Silberminen geschlossen. Dieser Trend zog sich laut CPM Group über alle großen Förderländer. Eine Trendwende in der Produktion ist aktuell nicht in Sicht. Eine Ausweitung der Produktion wird sicherlich vom künftigen Silberpreis abhängig gemacht, denn bei zahlreichen Minen lohnt die Förderung erst oberhalb von 20 US-Dollar pro Feinunze. Für einen Angebotsengpass könnte jedoch nicht nur der Produktionsrückgang sorgen. In den zurückliegenden Monaten fiel jedoch auch das Angebot von recyceltem Silber. Auch hier ist der relativ niedrige Silberpreis ausschlaggebend.

Gleichzeitig stieg die Nachfrage in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Nach Angaben des Silver Institutes kam 2018 rund 20,5 Prozent der Nachfrage aus der Schmuckindustrie und 17,5 Prozent wurden in Form von Barren und Münzen gekauft. Ein Großteil (56 Prozent) des benötigten Silbers wird jedoch in der Industrie für Elektronikbauteile, Photovoltaikanlagen und anderen Industriebereichen verarbeitet.

