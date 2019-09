++ DE30 steckt zwischen 12.370 Punkten und 61,8% Fibo-Niveau fest ++ Henkel-Aktie fällt nach Herabstufung durch Bank of America Merrill Lynch ++ Siemens Healthineers kauft US-Beratungsfirma ++Aktien in Europa starteten am Montag den Handel in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag. Dies hielt jedoch nicht lange an, da die Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indizes in den ersten Handelsminuten nachgab. Aktien aus Polen, den Niederlanden und Italien entwickeln sich am schlechtesten, während Aktien aus Spanien zu den wenigen gehören, die einen Anstieg verzeichnen. Quelle: xStation 5 DE30-CHARTDer deutsche Leitindex eröffnete die neue Woche höher. Während des asiatischen Handels steckte der DE30 zwischen dem 61,8% Fibo-Niveau (12.340 ...

