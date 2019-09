Wienerberger übernimmt die Ziegelproduzenten Vesterled und Helligsø mit Produktionsstätten in Dänemark. Darüber hinaus erwirbt Wienerberger die Vertriebsgesellschaft Egernsund, eine der bekanntesten dänischen Ziegelmarken. Wienerberger ist in den nordischen Ländern heute mit jeweils zwei Produktionsstandorten in Dänemark und Schweden sowie einem Standort in Finnland vertreten und beschäftigt in der Region rund 200 Mitarbeiter. Gemeinschaftlich erwirtschaften Wienerberger und die akquirierten Unternehmen in dieser Region einen Umsatz von rund 95 Mio. Euro. "Durch die Stärkung der Position im nordischen Fassadenmarkt stellt Wienerberger die nachhaltige Erreichung einer zufriedenstellenden Profitabilität sicher", heißt es in ...

