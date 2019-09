Rosa Sackerln am Stephansplatz. Ich habe schon erwähnt, dass es mir aufgefallen ist, dass Manner die Preise für die wichtigsten Produkte spürbar anheben hat können. Sogar zu Aktionszeiten kriegt man Preise wie vor zwei Jahren nicht mehr. Manner war schon immer ein Aushängeschild für Wien, die kostenlosen Stadtpläne für Touristen sponsern sie, seit ich denken kann. Aber auch kaufen tun die Touristen ordentlich, speziell die Asiaten. Neben dem großen Gucci-Sackerl haben sie mehrere Manner-Sackerl in Händen. Am Stephansplatz seh ich alles in Rosa, und das freut mich. Hauptbahnhof geht auch recht gut. Wien-Mitte arbeitet sich ein. Und bald gibt es den Manner-Shop am Flughafen. Also, ich bin hier sehr zuversichtlich, dass der Umsatz und fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...