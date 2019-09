Nach der britischen Mutter meldete auch die deutsche Thomas Cook in der vergangenen Woche Insolvenz an. In der Firmenzentrale hofft man nun auf einen Überbrückungskredit und eine Wiederbelebung mit der Marke Neckermann.

Die Traditionsmarke Neckermann soll es richten. Von einem Neustart ist in Oberursel, dem Firmensitz der deutschen Thomas Cook, die Rede. "Ich sehe gute Chancen, die glorreiche Vergangenheit wiederzubeleben", sagte Stefanie Berk, Geschäftsführerin der deutschen Thomas Cook der Deutschen Presse-Agentur.

Mit dem Insolvenzantrag am vergangenen Mittwoch war die deutsche Thomas Cook, zu der unter anderem Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen gehören, in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten. Damit endete aber scheinbar nicht die Hoffnung und der Kampf bei Thomas Cook um eine Zukunft für das Unternehmens. Nach dem ersten Schock überwiege bei den Mitarbeitern inzwischen die Hoffnung, meint Berk. "Die Situation für die rund 2000 Beschäftigten ist hart, aber man merkt Aufbruchstimmung", berichtet die Unternehmenschefin aus Oberursel. "Der Auftritt der vorläufigen Insolvenzverwalter vergangene Woche auf der Betriebsversammlung hat den Eindruck hinterlassen, dass die Sanierung gelingen kann." ...

