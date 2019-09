San Diego (ots/PRNewswire) - Das brandneue Elite Atlas Aero liefert kabellosen Premium-Sound und Komfort und kommt mit Turtle Beachs Desktop-Software-Suite Control Studio inklusive Immersive Waves Nx 3D Audio



Turtle Beach (Nasdaq: HEAR), ein führender Hersteller für Gaming-Audio- und Zubehör, kündigte heute die weltweite Verfügbarkeit des brandneuen Elite Atlas Aero Wireless High-Performance PC-Headsets als neueste Ergänzung seiner vielgelobten Atlas PC-Linie an. Die Produktneuheit ist bei allen teilnehmenden Händlern weltweit sowie auf www.turtlebeach.com erhältlich. Das Elite Atlas Aero legt die Messlatte für hochwertiges kabelloses PC-Audio höher, es bietet erstklassigen Klang und Komfort, verfügt über einen 30-Stunden-Akku und stellt neben der neuen Turtle Beach Desktop-Software-Suite Control Studio mit der Waves Nx beeindruckende Audiotechnologie vor, die Stereo- und Surround-Sound in ein vollwertiges 3D-Audioerlebnis verwandelt. Control Studio verschafft außerdem mit einer PC-optimierten Version des Turtle Beach exklusiven Superhuman Hearing Sound-Settings einen Vorteil im Spiel und erlaubt mithilfe der Waves Maxx-Suite sowohl die Einstellung von Spiele-Sound als auch Mikrofon-Audio. Damit ist das Headset perfekt für Gamer und Streamer gleichermaßen. Das Elite Atlas Aero ist bei teilnehmenden Einzelhändlern weltweit und unter www.turtlebeach.com für einen UVP von 149,99 EUR erhältlich.



Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8554951-turtle-beach-launches-elite-atlas-aero-wireless-pc-headset/



Als besonderes Geschenk an Spieler, die gleichzeitig Musik lieben, bietet Turtle Beach ein ganzes Jahr TIDAL Premium bei dem Kauf eines Elite Atlas Aero Wireless High-Performance PC Headsets. Ab heute bis zum 31. Januar 2020 erhält jeder Käufer eines Elite Atlas Aero bei www.turtlebeach.com direkt einen Code für 12 kostenlose Monate TIDAL Premium bei Aktivierung bis zum 31. Dezember 2020 und damit die Chance, seine Lieblingskünstler über seine mobilen Geräte, kabellosen Lautsprecher und Computer zu streamen.



"Elite Atlas Aero bietet ein unvergleichliches Klangerlebnis und wir glauben, dass es das beste kabellose PC-Spiele-Headset auf dem Markt ist", sagte Jürgen Stark, CEO von Turtle Beach. "Das Aero kombiniert unsere Expertise in Sachen Komfort und Qualität bei Gaming-Headsets mit dem GRAMMY preisgekrönten Waves-Team und seinem leistungsstarken Nx 3D-Audio, das den PC-Sound auf eine ganz neue Ebene hebt. Und natürlich freuen wir uns auch, den Fans über TIDAL mehr Zugang zu der Musik zu bieten, die sie lieben und sie mit dem Kauf eines Aero-Headsets von turtlebeach.com ein ganzes Jahr lang den hochwertigen Premium-Service von TIDAL nutzen können."



Tomer Elbaz, Executive Vice President und General Manager, Consumer Electronics bei Waves Audio, fügte hinzu: "Mit dem Einsatz der Waves Nx- und Maxx-Technologie in der neuen Control Studio Software-Suite von Turtle Beach wird Spielern ein neues Maß an Intensität und Kontrolle geboten, egal auf welchem Level sich die Spieler befinden. In Anbetracht der Tatsache, dass wir tatsächlich hören, bevor wir es sehen, bietet das Elite Atlas Aero mit Waves klangliche Tiefe und Klarheit, die schnellere Reaktionen auf das Gameplay, einen tieferen Fokus und ein intensiveres Unterhaltungserlebnis ermöglichen."



Hier die umfassenden Details zu dem Turtle Beach Elite Atlas Aero Wireless PC Gaming Headset.



Elite Atlas Aero Wireless PC Gaming Headset



Ob unterwegs auf virtuellen Schlachtfeldern, beim Streamen deines Lieblingsspiels oder einfach bei dem Genuss all dessen, was das Internet zu bieten hat, Turtle Beach's Elite Atlas Aero ist für das komplette drahtlose PC-Audioerlebnis konzipiert und bietet erstklassigen Klang und Komfort sowie eine kolossale, anpassbare Soundbühne. Mit dem Control Studio von Turtle Beach erhält der Nutzer Zugriff auf eine brandneue Desktop-Software-Suite mit vielen Optionen zur individuellen Audio-Einstellung, einschließlich der Waves Nx-Audiotechnologie, welche die Spieler in ein Heimkino-ähnliches 3D-Klangerlebnis versetzt, den Waves Maxx-Soundverbesserungen sowie eine PC-optimierte Version von Turtle Beach's exklusivem Superhuman Hearing Sound-Setting. Leistungsstarke 50 mm Nanoclear Lautsprecher und ein hochempfindliches Mikrofon sorgen für einen klaren Sound und kristallklare Stimmübertragung für konzentriertes Gaming. Das Elite Atlas Aero wurde mit Blick auf Komfort und Langlebigkeit entwickelt und verfügt über ein schlankes Metallband mit angenehmem Polster, das exklusive Turtle Beach ProSpecs Entlastungssystem für Brillenträger und einen wiederaufladbaren 30-Stunden-Akku, damit Spiele- oder Streaming-Sessions noch länger andauern können.



Weitere Informationen über Turtle Beach Produkte, Zubehör und sonstige Entwicklungen finden sich auf der Turtle Beach Website www.turtlebeach.com und dem Turtle Beach Blog unter https://blog.turtlebeach.com. Fans können Turtle Beach auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen.



Über Turtle Beach



Turtle Beach (www.turtlebeach.com) ist eine führende Marke für Gaming-Zubehör und bietet eine große Auswahl an hochmodernen, preisgekrönten Gaming-Headsets. Egal, ob professioneller Spieler, Hardcore-Gamer, Gelegenheitsspieler oder Anfänger, Turtle Beach hat das Gaming-Headset, mit dem die unterschiedlichen Spielertypen ihre Fähigkeiten wirklich verbessern können. Innovative und fortschrittliche Technologie, erstaunlich hochwertiges Gaming-Audio, glasklare Kommunikation, leichtes und komfortables Design und einfache Bedienung sind nur einige Merkmale, die Turtle Beach zu einer Lieblingsmarke für Spieler auf der ganzen Welt machen. Entwickelt für Xbox-, PlayStation- und Nintendo-Konsolen sowie für PC-, Mac- und Mobile/Tablet-Geräte, bietet das Turtle Beach Gaming-Headset den Wettbewerbsvorteil, den der Spieler fordert. "Hear everything. Defeat Everyone. Im Jahr 2019 übernahm Turtle Beach mit ROCCAT einen führenden Hersteller von PC-Zubehör, der detailverliebte deutsche Innovation mit echter Leidenschaft für die Entwicklung der besten PC-Gaming-Produkte verbindet. Die Aktien von Turtle Beach werden an der Nasdaq-Börse unter dem folgenden Symbol gehandelt: HEAR.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/639614/Turtle_Beach_Corporation_Logo.jpg



