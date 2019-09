Wie ist es mit Ihnen, werte Leser? Sind Sie besorgt, was Ihre Zukunft angeht? Wissen Sie, wie - und vor allem - wovon Sie im Alter leben werden? Sie zahlen monatlich in die Rentenversicherung ein, in der Hoffnung, dass Ihr Geld gut angelegt und verwertet wird, damit auch Sie später einmal die Früchte Ihrer Beiträge ernten können. Oder sind Sie skeptisch, was die staatliche Altersvorsorge anbelangt? Dann haben Sie einen guten Riecher, denn... Lesen Sie HIER den vollständigen Artikel von Prof. Dr. Max Otte