Der Bedarf an Fotos in der Werbeindustrie ist groß. Den Nachschub an möglichst unverbrauchten Motiven stillen mittlerweile Algorithmen - anstelle von Models.

"Tracey aus Florida" läuft den Strand entlang und lächelt für den Werbespot in die Kamera. "Präsident Trump macht einen wunderbaren Job. Ich könnte mir keinen besseren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vorstellen", sagt eine Stimme aus dem Off. In einem anderen Werbevideo sieht man auch einen optisch eher ungewöhnlichen Trump-Fan: "Thomas aus Washington".

Mit Hipster-Bart und bunten Tattoos lehnt er hinter dem Tresen einer Bar, während aus dem Off ein Loblied auf Trump gesungen wird. Dass es sich bei "Tracey" und "Thomas" nicht um echte Trump-Supporter handelt, stellt sich schnell heraus. Es handelt sich nicht einmal um gebuchte Schauspieler, sondern um Protagonisten aus einer Stockbilddatei, in der Videosequenzen auf Vorrat liegen.

"Tracey" lief nicht an der Küste Floridas entlang, sondern an einem Mittelmeer-Strand. Und Hipster "Thomas" bediente seine Gäste nicht in Washington, sondern in Tokio. Und beide Akteure hatten nach Recherchen von CNN keine Ahnung, dass sie in den Wahlkampfspots für Trumps Facebook-Seite ein tragende Rolle spielen sollten.

Künftig können sich die Betrachter von Werbespots sogar nicht mehr sicher sein, ob die gezeigten Personen überhaupt existieren. Zumindest bei Fotos fällt schon heute der Unterschied schwer, ob es sich um Porträts von Menschen handelt oder um Bilder, die vollständig in einem Computer produziert wurden.

Man kann das schnell selbst ausprobieren: Auf der Website whichfaceisreal.com stellen zwei Professoren der University of Washington, Jevin West und Carl Bergstrom, Tausende virtuelle ...

