Nokia war eigentlich so etwas wie eine tote Marke. Nach dem Niedergang im Mobilfunkbereich war es alleine HMD Global zu verdanken, dass der Name mittlerweile wieder einen guten Ruf genießt: Mit ebenso hochwertigen wie günstigen Smartphones - und purem Android als Betriebssystem - hat der neue Lizenznehmer für Nokia in lediglich zwei Jahren wieder einen ordentlichen Marktanteil zurückerobert. Und zwar weltweit. Doch das soll es offenbar nicht gewesen sein. Name wohl bald auf weiteren Produkten Der ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...