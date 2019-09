Auf den ersten Blick hat die Aktie von Evonik wenig Verführerisches für die Bullen an sich. Denn der Wert befindet sich seit dem 5. August in einem immer noch intakten Point&Figure-Verkaufssignal. Allerdings nähert sich die Aktie von Evonik mit aktuellen Notierungen von 22,80 Euro dem signifikanten Tief vom 10. Dezember des vergangenen Jahres. An diesem Tag fielen die Notierungen knapp unter 22 Euro, um sich dann wieder bis 27 Euro zu erholen. Risikobewusste Investoren können nun darauf spekulieren, ... (Jörg Mahnert)

Den vollständigen Artikel lesen ...