Most Actives des Handelstages: 30 Jährigen US Bonds Calls WKN MC3ZC2 KAUF Thyssen Put WKN CP5658 KAUF Über weite Strecken des Handelstages plätscherte der Dax dahin. Erst zum Abend kam so etwas wie bessere Stimmung auf. Damit deutet sich ein Monatsplus von etwa 4% an. Die Stahlfusion von Klöckner und Thyssen hat nach Informationen des Handelsblatts ein vorläufiges Ende gefunden. Am Ende des Tages liegen die Klöckner Aktien nach schwachem Start dann doch deutlich im Plus. Thyssen verlieren knapp 2%. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß