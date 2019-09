Tagesausblick für 01.10.: DAX schleicht weiter nach oben. Deutsche Post, Klöckner und Osram im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Mit einem Monatsplus von rund vier Prozent schloss der DAX den September und egalisierte damit die Verluste vom Juli und August. Zwar sorgten Brexit, Handelskonflikt und durchwachsene Wirtschafts- und Unternehmensmeldungen für Unruhe. So ist zum Auftakt in die neue Woche die deutsche Inflationsrate im September unerwartet gesunken und der Chicagoer Einkaufsmanagerindex fiel ebenfalls schlechter aus als von vielen Experten erwartet. Angesichts anhaltend negativer Renditen führt an Aktien jedoch kaum ein Weg vorbei. So schloss der DAX bei 12.430 Punkten. Der EuroStoxx50 markierte im September gar ein neues Jahreshoch und der S&P500 bewegt sich weiterhin im Bereich des Allzeithochs. Die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen blieb heute im Bereich von minus 0,57 Prozent stabil. Die Edelmetalle brachen hingegen zum Beginn der neuen Handelswoche deutlich ein. So sackten der Goldpreis auf 1.475 USD und der Silberpreis auf 17,10 USD pro Feinunze. Der Euro/US-Dollar-Wechselkurs begann ebenfalls schwach. So tauchte der Wechselkurs zeitweise unter die Marke von 1,09 USD.

Unternehmen im Fokus

Bayer meldete für den Krebswirkstoff Larotretinib langfristige Wirksamkeit. Die Aktie bildet aktuell im Bereich von EUR 65 einen Boden. Oberhalb von EUR 65,70 besteht die Chance auf eine Trendwende. Borussia Dortmund gab nach dem Unentschieden vom Wochenende deutlich nach. Covestro testete den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 45. Die Hochtief-Tochter Cimic hat aus Australien den Auftrag bekommen, die Monash-Stadtautobahn von Melbourne auszubauen. Auftragsvolumen: 761 Mio. Euro. Siemens Healthineers übernimmt die Mehrheit am US-Klinikberater ECG. Anleger reagierten erfreut und treiben die Aktie über EUR 36. Klöckner beendete die Gespräche mit ThyssenKrupp um eine mögliche Allianz in der Stahlsparte. Klöckner-Anleger reagierten erfreut.

Aus den USA werden morgen Zahlen zum Pkw-Absatz veröffentlicht. Damit rücken BMW, Daimler und VW in den Fokus. Die Deutsche Post wird zudem den neuen 5-Jahresplan "Strategie 2025" vorstellen. Morgen Nacht endet die Übernahmefrist für Osram. Am Freitag besserte die österreichische ams ihr Angebot auf 41 Euro pro Aktie auf. Ob die Finanzinvestoren Advent und Bain Capital noch einmal final kontern bleibt abzuwarten.

Wichtige Termine

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, September

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, September

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, September

Japan - Tankan-Bericht, Q3

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, September

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.480/12.590/12.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.180/12.250/12.300/12.340 Punkte

Der DAX schlich im Tagesverlauf weiter nach oben und nähert sich dem Monatshoch von 12.480 Punkten. Die Luft wird in diesem Bereich allerdings dünn und es fehlt die Dynamik. Solange die Hürde von 12.480 Punkten nicht überwunden ist muss daher mit Rücksetzern bis 12.300/12.340 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 20.06.2019 - 30.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2014 - 27.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,79 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 1,84 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.09.2019; 17:27 Uhr

