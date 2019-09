sino AG | High End Brokerage: Prognose des Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2018/19 DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Prognose sino AG | High End Brokerage: Prognose des Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2018/19 30.09.2019 / 18:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Düsseldorf, 30.09.2019 Das Konzernergebnis fur das Geschäftsjahr 2018/2019 der sino AG, das in der Konzernbilanz den sino Aktionaren zuzurechnen ist, hat der Vorstand heute prognostiziert. Eine Prognose insoweit war in der Ad hoc - Mitteilung vom 3. September 2019, unter Angabe der Gründe dafür, nicht enthalten. Da das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 am heutigen Tag endet, geht der Vorstand nun davon aus, dass die am 16. Juli 2019 per Ad hoc mitgeteilte Anteilsveraußerung durch die sino Beteiligungen GmbH und die ausstehende Kapitalerhöhung bei der Trade Republic Bank GmbH, einem Unternehmen, an dem die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochter der sino AG, 48,1 % des Grundkapitals hält, erst im nachsten Geschäftsjahr, das am 1. Oktober 2019 beginnt, durchgeführt werden. Das Konzernergebnis fur das Geschäftsjahr 2018/2019, das in der Konzernbilanz den sino Aktionaren zuzurechnen ist, wird derzeit vorläufig im Bereich zwischen -750 TEUR und -950 TEUR erwartet. Die Entwicklung der Trade Republic Bank GmbH im Geschäftsjahr 2018/2019 beurteilt der Vorstand der sino sehr positiv. Kontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 2220 30.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 882909 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882909 30.09.2019 CET/CEST ISIN DE0005765507 AXC0297 2019-09-30/18:35