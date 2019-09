Ankara, 30. September (Burak Akinci/Xinhua) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat kürzlich ein Verbot für Privatfahrzeuge eingeführt, das vergangene Woche in der Türkei in Kraft getreten ist. Seit Inkrafttreten des Verbots wurden mehr als 5.000 Menschen mit einer Geldstrafe von jeweils bis zu 153 Lira (27 US-Dollar) belegt, weil sie in ihren Autos geraucht haben. Dies teilte das Innenministerium am Mittwoch vergangener Woche mit und wies darauf hin, dass bis zu 150.000 Autos während einer Operation im ganzen Land kontrolliert wurden. An der Operation Scharf nahmen über 37.000 Polizisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...