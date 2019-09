Klimaschutz, Digitalisierung, Rezession: Das alles muss der Staat trotz sinkender Einnahmen bewältigen. Neue Schulden will die CDU nicht machen, aber trotzdem Steuererleichterungen und mehr Klimaschutz durchsetzen.

Die CDU-Spitze will auch bei einer schwächelnden Konjunktur in den kommenden Jahren und steigenden Ausgaben für den Klimaschutz keine neuen Schulden machen. "Die CDU steht zur Schwarzen Null, sie steht zur Schuldenbremse", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin. Man dürfe nicht sofort "umkippen", sobald die staatlichen Einnahmen mal etwas zurückgingen. "Wir müssen lernen, mit dem Geld, das der Staat einnimmt, zu wirtschaften." Das habe auch mit Generationengerechtigkeit zu tun.

Das Bekenntnis zum schuldenfreien Haushalt ist auch Bestandteil eines Leitantrages zum Parteitag in Leipzig Ende November, auf den sich das Präsidium bei der Sitzung einigte. Ziemiak erteilte SPD-Forderungen nach einer Aufgabe des Ziels des ausgeglichenen Haushalts eine Absage.

In dem 25-seitigen Papier "Nachhaltigkeit, Wachstum, Wohlstand - die soziale Marktwirtschaft von morgen" fordert die Parteispitze unter anderem steuerliche und bürokratische Entlastungen des Mittelstands. So sollen der Solidaritätszuschlag vollständig abgeschafft, Firmengründungen erleichtert und der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung reduziert werden. Schon auf ihrem Hamburger Parteitag 2018 hatten die Christdemokraten die komplette Abschaffung des Solis als Ziel ausgegeben, sich mit dem Koalitionspartner SPD dann aber auf einen Kompromiss mit einigen Ausnahmen geeinigt.

