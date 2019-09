Eine U-Boot-Garage der Nazis, der Schweizer Regierungsbunker in den Alpen, ein ehemaliges Bergwerk in Norwegen: Derzeit entstehen Rechenzentren an scheinbar abstrusen Orten. Doch der aufwendige Umbau lohnt sich.

So mag Fabrice Coquio seinen neuen Standort am liebsten: Die Augustsonne strahlt mit voller Kraft und lässt das Mittelmeer geradezu majestätisch unter dem Rohbau glitzern. Der Unternehmer steigt auf die oberste Etage, klettert dorthin, wo später der Bürotrakt sein wird. "Da vorne kommt das Buffet hin, hier die Waschräume", sagt er. In der Spitze dann der große Konferenzraum mit Blick über die Bucht und die Kreuzfahrtschiffe, die hier, aus dem Hafen von Marseille, nach Korsika oder Spanien ablegen. Spektakuläre Perspektiven sind das für eine nur vermeintlich anspruchslose Nutzung: ein Rechenzentrum.

Coquio aber ist sicher, dass sich der Aufwand lohnt, schließlich zählt sein Arbeitgeber Interxion zu den größten Betreibern solcher Anlagen in Europa. Das dürfte weniger an der Aussicht liegen als an all dem, was unter Coquios Füßen liegt: 5,50 Meter dicker Stahlbeton, die Decke von Martha, einem U-Boot-Bunker, gebaut 1943 von der deutschen Marine. 208 Meter lang, 45 Meter breit, 13 Liegeplätze für insgesamt 20 U-Boote, jede Kaverne 12,50 Meter hoch. Von hier aus wollten die Nazis einst das Mittelmeer kontrollieren.

Nun will Interxion von diesem Ort eine neue Eroberung starten: die der Internet-Cloud. Dafür wird der Bunker gerade aufwendig saniert, etwa 140 Millionen Euro steckt Interxion in das Unterfangen. Die Firma baut doppelte Böden ein und Klimaanlagen, zieht armdicke Kabelstränge und stellt schrankwandgroße Serversysteme für Cloud- und Medienplattformen auf. 28 Serverräume mit insgesamt 7000 Quadratmeter Nutzfläche will Interxion im kommenden März eröffnen, anschließend genutzt von Amazon, Google oder Netflix für Kundendaten oder Filme.

Der Bunker in Marseille ist eines der aufsehenerregendsten Projekte der Branche. Das einzige seiner Klasse ist es nicht. Am österreichischen Kapfenberg etwa betreibt der Mautbetreiber Kapsch in einem Luftschutzbunker den Earth-Data-Safe. Das Stollensystem, geführt im Krieg unter dem Decknamen Syenit, soll sensible Firmendaten für den Fall eines Serverausfalls vorhalten. Am Fuß des Schweizer Gotthardmassivs dient ein ehemaliger militärischer Kommandostand heute als Datentresor. Zehn Kilometer vom Vierwaldstättersee, 1500 Meter unter dem Fels. Und im norwegischen Rennesøy, unweit von Stavanger, haben internationale Konzerne ein ehemaliges Bergwerk für sich entdeckt, das unter dem Label Green Mountain Data Centre das ganze Jahr über "Zugang, 100 Prozent erneuerbare Energie und freie Kühlung" verspricht. Die Projekte stehen für einen grundlegenden Wandel in der Branche. Lange galt es als gesetzt, dass es am sinnvollsten ist, Rechenzentren dort zu bauen, wo große Kunden sitzen, die viele Daten empfangen und versenden: Banken, Internetkonzerne, Spieleentwickler. Deshalb etablierten sich große Rechner-Hubs in Wirtschaftsmetropolen. Doch der Boom des Cloud Computing und der Klimawandel haben das Geschäft komplizierter gemacht. Zudem nimmt die Nachfrage nach Datenspeichern immens zu, von heute knapp 70 auf fast 100 Milliarden US-Dollar dürften die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur bis 2023 wachsen, so das Marktforschungsunternehmen IDC. Zugleich sollen die Rechenzentren energieeffizienter arbeiten ...

