Peking, 30. September (WNM) - PayPal ist das erste ausländische Unternehmen, das eine Zahlungslizenz in China erwirbt, nachdem es eine Mehrheitsbeteiligung an einer chinesischen Payment Group erworben hat. Guofubao (Gopay), ein kleines chinesisches Online-Zahlungsunternehmen, teilte am Montag mit, dass die Zentralbank die Übernahme von 70 Prozent der Anteile von PayPal zu einem nicht genannten Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...