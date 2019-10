Bullisches Szenario für Marktführer der Bestattungsbranche Service Corp. International

Symbol:ISIN: US8175651046Aktionäre können zufrieden sein mit einem Plus von über 17 Prozent in den letzten 6 Monaten. Nach der jüngsten Konsolierung von Allzeithoch kam es jetzt zur Ausbildung einer Tasse-mit-Henkel-Formation.Das Unternehmen ist Marktführer der Bestattungsbranche in den Vereinigten Staaten von Amerika und darüber hinaus. Es betreibt eigene Friedhöfe und Krematorien. Zusätzlich gibt es die Geschäftseinheit Financial Operations. Die Branche ist nicht gerade für Preiskämpfe bekannt und gilt als extrem konjunkturresistent.Ein Brechen der Markte von 47,90 USD wäre ein deutliches Kaufsignal. Dazu würde ein Stopp Loss bei 46,80 USD passen. Quartalszahlen stehen für den 28. Oktober auf dem Kalender, sollten aber einem Swingtrade nicht im Wege stehen.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/sci-long-setup-mit-gruftigem-charme/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SCI.