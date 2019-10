Es ist kaum vorstellbar, welche Kräfte an den 25 Tonnen Glasfaser eines 85 Meter langen Rotorblatts moderner Windkraftanlagen wirken. Und unvorstellbar, was passiert, wenn etwas schieflaufen würde. Um auf Nummer Sicher zu gehen, wird deshalb in der Produktion jede Faser der Rotoren getestet.

Dafür braucht es eine aufwendige Qualitätsprüfung. In den Rotorblättern dürfen keine Brüche, Verdrehungen, Materialinhomogenitäten oder sonstige Schadstellen vorhanden sein. Das könnte zu Ermüdungsbrüchen führen. Und diese kündigen sich nicht - wie bei Metallen durch Risse an - sondern es kommt zu großflächigen Abrissen, die das ganze Rotorblatt zerstören. Vermeiden sollen das Ultraschall-Scans der inneren Struktur. Die bisherige menschliche Inspektion nimmt jedoch viel Zeit in Anspruch. So benötigen Inspektoren bis zu sechs Stunden für ein Blatt am Werk. Wenn sie dabei ermüden, kann dies zu Fehler führen.

Produktionsunterstützung durch Autonomie in der Inspektion

Jetzt bekommen die Inspektoren intelligente Hilfe, denn Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt zunehmend die industrielle Produktion. Dabei sind KI-Technologien aus Sicht der Industrie als Methoden und mehrstufiges Verfahren zu verstehen:

Die Umwelt wahrnehmen

das Wahrgenommene verarbeiten

selbständig Probleme lösen

neue Lösungswege finden

Entscheidungen treffen

aus Erfahrung lernen

dadurch bei Aufgaben besser werden und handeln.

Das können technische Systeme schon heute - dank KI.

Beim KI-Einsatz steht Autonomie im Vordergrund - vor allem bei industriellen Vorgängen, die heute noch viel kognitive Leistungsfähigkeit benötigen. Zukünftig soll der Mensch stärker in seinem Handeln unterstützt werden und weniger in ähnliche oder sich wiederholende Abläufe eingreifen müssen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Autonomie senkt die Kosten, spart Zeit, verbessert die Qualität und erhöht die Robustheit industrieller Prozesse. Gleichzeitig ermöglicht Autonomie aber auch, Produktionsabläufe von Grund auf neu zu gestalten, die eigenen Produkte und Dienstleistungen durch oder mit KI anzureichern und neuartige Geschäftsmodelle zu implementieren. Dabei ist es unabdingbar, nur solche KI-bedingten ...

