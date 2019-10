Einen recht ruhigen und wenig spektakulären Start in die neue Handelswoche gab es gestern an den meisten Börsen rund um den Globus. Die Anleger präsentieren sich weiterhin zurückhaltend mit ihren Anlageentscheidungen. Im Fokus steht nach wie vor der Handelsstreit zwischen den USA und China. Eine Fortsetzung sollte planmäßig am 10. Oktober erfolgen, wo der chinesische Vizepremier Liu He zu Verhandlungen nach Washington reisen wird. Kann in diesen Gesprächen keine Einigung erzielt werden, wird von zahlreichen Wirtschaftsfachleuten und Ökonomen eine weitere Eskalation und damit im nächsten Schritt weitere Zölle und Sanktionen gegen China befürchtet. Auch positive Konjunkturdaten aus Europa - unter anderem ist die Arbeitslosigkeit in ...

