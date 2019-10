Das FACC-Tochterunternehmen FACC Solutions in Wichita hat seinen 1000. Liefersatz zur Modifikation der Winglets durchgeführt. FACC Solutions Inc. liefert die "Jubiläumskomponente" an Southwest Airlines zum Upgrade einer Boeing 737NG. Vorstandsvorsitzender Robert Machtlinger: "Wir agieren seit Beginn der FACC weltweit und arbeiten mit den innovativsten Unternehmen der Aerospace-Industrie zusammen. Der Werksstandort in den USA ermöglicht uns nicht nur eine globale Präsenz und Kundennähe, sondern bietet auch hochqualitative Supportleistungen im Aftermarket Service. Damit können wir den amerikanischen Markt im Segment MRO (Maintenance, Repair und Overhaul) optimal erschließen." In Summe haben FACC Österreich und FACC Wichita ...

