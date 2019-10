Seit 2015 sind Nettokaltmieten je Quadratmeter in Deutschland stark gestiegen. 30 Prozent Mietbelastung ist in den Großstädten eher die Regel als die Ausnahme, wenn die Wohnung nach 2015 angemietet wurde.

Wer seit 2015 in Deutschland eine neue Mietwohnung bezogen hat, zahlt vermutlich mehr als seine Vormieter. Das zeigen die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung zur Wohnsituation. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, mussten private Haushalte nach eigenen Angaben bundesweit im Schnitt 7,70 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter für eine in 2015 und später angemietete Wohnung ausgeben. Damit liegen die Mietkosten um 12 Prozent über der durchschnittlichen Nettokaltmiete in Deutschland (6,90 Euro).

Vor allem Mieten und Mietbelastung in den Metropolen sind laut dem Statistischen Bundesamt derzeit besonders hoch. In den sieben größten Metropolen Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf zahlen die seit 2015 eingezogenen Mieter im Schnitt ein Fünftel mehr als Personen mit Mietverträgen älteren Datums - das entspricht einer durchschnittlichen Nettokaltmiete je Quadratmeter von 10,80 Euro. Zum Vergleich: Der allgemeine Durchschnitt (aller in den Städten angemieteten Wohnungen) liegt bei 8,90 Euro.

Weit über dem jeweiligen Landesdurchschnitt liegen die Nettokaltmieten für Neuanmietungen ab dem Einzugsjahr 2015 und später in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg. Am größten war der Unterschied jedoch in Berlin. So lag in Berlin 2018 die durchschnittliche Nettokaltmiete für 2015 und danach angemietete Wohnungen ...

