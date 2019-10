Zürich (awp) - Die Aktien der Credit Suisse notieren am Dienstag an einer insgesamt gehaltenen Schweizer Börse leicht fester. Der CS-Verwaltungsrat hatte am Morgen seine Erkenntnisse zur Affäre um die Beschattung des früheren CS- und neuen UBS-Topmanagers Iqbal Khan vorgelegt und dabei den CEO Tidjane Thiam entlastet. Dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...