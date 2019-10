ARAMEA verstärkt den Vertrieb mit Spezialisten von BlackRock DGAP-News: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Personalie ARAMEA verstärkt den Vertrieb mit Spezialisten von BlackRock 01.10.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, den 01. Oktober 2019 - Die ARAMEA Asset Management AG, Hamburg verstärkt ihr Fonds-Vertriebsteam mit Stephan Lipfert. Er wird ab Oktober 2019 zusammen mit Lutz Bode für alle Kundensegmente verantwortlich sein. "Wir freuen uns sehr, mit Stephan Lipfert einen exzellenten Mann für unser Haus gewonnen zu haben", sagt ARAMEA-Vorstand Markus Barth. Stephan Lipfert verfügt über langjährige Expertise in der Fondsbranche. Seit Ende 2013 war er bei BlackRock als Vertriebsleiter Nord tätig und in dieser Funktion für die Betreuung von professionellen Kunden wie Family Offices, Vermögensverwalter, Privatbanken und unabhängige Berater verantwortlich. Der Diplom-Kaufmann begann seine Karriere bereits 1999 bei der Vereins- und Westbank in Hamburg als Fixed-Income- und Credit-Analyst. "Für mich ist dies ein echtes nach Hause kommen", ergänzt Lipfert. "Mit dem Vorstand von ARAMEA sowie meinem Vertriebskollegen Lutz Bode habe ich bereits zu Beginn meiner Karriere eng zusammengearbeitet." Über ARAMEA Asset Management AG: ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 18-köpfige ARAMEA-Team verwaltet aktuell mehr als 3 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 27 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen und Gerhard Lenschow. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth, Thomas Pergande und Sven Pfeil (stellv.). ARAMEA Asset Management AG Kleine Johannisstraße 4 20457 Hamburg Telefon: +49 40 866 488 0 Telefax: +49 40 866 488 499 eMail: info@aramea-ag.de www.aramea-ag.de 01.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 883159 01.10.2019 AXC0099 2019-10-01/10:00