Zürich (ots) - Die Business Innovation Week Switzerland (BIW) hat mit eindringlichen Appellen an die Innovationskraft der Schweiz begonnen. Im Auditorium der Credit Suisse in Zürich Oerlikon machten Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eindringlich klar, wie Künstliche Intelligenz Arbeit und Alltag verändern wird. Bis Freitag werden sich über 100 Top-SpeakerInnen und ExpertInnen und rund 100 Aussteller und Partner mit dem Thema Mensch-Maschine-Megatrends auseinandersetzen.



Die digitale Transformation ist in vollem Gang, Künstliche Intelligenz wird unser soziales Umfeld, Dienstleistungen und Industrie massiv verändern. Beim Eröffungsforum «Zukunft SchwAIz» machte Dr. Peter Grünenfelder klar, dass die Schweiz ihre wirtschaftlichen Potenziale besser nutzen sollte: «Wir müssen den Reformstau endlich auflösen!» so der Direktor von Avenir Suisse Business. Nur so könne die Schweiz ihre weltweite Spitzenstellung bei der Innovationkraft und Wettbewerbsfähigkeit behaupten. Artificial Intelligence bedroht seiner Ansicht nach nicht den Arbeitsmarkt: «Technologiebedingte Arbeitslosigkeit ist ein Mythos.» Neue Jobprofile würden das kompensieren.



Auf die Innovationskraft von Bund, Kantonen und Gemeinden setzt Mark Steiner. Der Bundesverwaltungsrichter aus St. Gallen sagt: Rechtliche Prämissen, Preis- und Kostendruck würden das Beschaffungswesen der öffentlichen Hand zu stark reglementieren. «Hier fehlt das richtige Anreizsystem. Wenn wir wieder mehr auf Qualität setzen, dann könnten vor allem der Bund und die SBB zu wertvollen Innovationsmotoren werden!» Je kürzer die Innovationszyklen würden, um so weniger könne man auf dieses Potenzial verzichten.



Wenn es um Standortförderung geht, stösst Christoph Lang, der Geschäftsführer der Flughafenregion Zürich, beim Talk zum Thema «Standortförderung» ins selbe Horn: "Die Stimmung ist gut, aber was mich stört ist: Als Schweiz gehen wir an den öffentlichen Reglementen so langsam zugrunde. Das lähmt die Innovationskraft!" Für Regine Sauter ist Standortpolitik auch immer Innovationsförderung: «Innovation belebt und befruchtet einen Standort, gibt Austausch und Bereicherung. Wir machen in der Schweiz vieles sehr gut und richtig. Aber wir müssen es auch bleiben!» sagt die Direktorin der Zürcher Handelskammer.



Ganz sportlich nimmt es Liv Minder. Die Direktorin Investment Promotion Switzerland Global Enterprise rät dazu, wach zu bleiben, das Tempo hoch zu halten und so fit zu bleiben. "Starre Regulierungen behindern uns. Wir müssen uns selbstbewusst diesen Themen annehmen und versuchen, gute Kollaborationspartner für Dritte zu sein."



Der Innovationsgeist für drei Tage Business Innovation Week ist also geweckt. Unternehmerin und BIW-Gründerin Ewa Ming sieht ihren Weckruf an die Schweizer Wirtschaft auf gutem Weg: «Es ist nicht einfach, Unternehmer und KMU aus ihrer Komfortzone zu holen: Es braucht mehr Mut, Offenheit und Neugierde!»



Infobox:



Business Innovation Week



1. bis 4. Oktober 2019



Zürich Oerlikon



Die «Business Innovation Week Switzerland» ist ein neues Multi-Location-Set-up mit Future-Conference, Academy, Live Experience und Side Events. Im Fokus stehen Innovationen für Unternehmen. Am pulsierenden Werkplatz Zürich Oerlikon entsteht in den kommenden drei Tagen eine Wissens- und Erlebnisplattform für neue Technologien, Trends und neue Geschäftsmodelle - der Treffpunkt für Unternehmer, Gründer und Zukunftsgestalter. Kompakt mit täglichen Fokusthemen gibt es relevantes Fachwissen und die Trends von top Referenten, Live Experience, Workshops und ganz viel Raum für Networking und Begegnung unter Mitarbeitenden aller Stufen eines Unternehmens. Und abends rocken dann "Robo DJ Mecabot" und DJ Jerez aus Berlin die Halle 622 back2back.



Das Programm:



1. bis 3. Oktober: Future-Conference, Live Experience Expo, Academy

4. Oktober: On Retail Tour www.businessinnovation.ch



