Für alle Beschäftigten gilt als oberster Grundsatz die Unversehrtheit, also morgens gesund zur Arbeit und abends gesund nach Hause zu kommen. Für Beschäftigte, die mit elektrischer Energie, deren Verteilung und den dafür nötigen Betriebsmitteln umgehen, gelten daher besondere Regeln.

Seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Regeln

Das Arbeiten unter Spannung ist verboten - Zitat §?6 DGUV Vorschrift 3 (ehemals VBG 4, dann BGV A3): »An unter Spannung stehenden aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel darf, abgesehen von den Festlegungen in §?8, nicht gearbeitet werden.« Dies gilt schon seit mehr als 40 Jahren. Grundsätzlich muss eine mögliche Gefährdung durch Körperdurchströmung, also elektrischen Schlag und/oder durch Lichtbogenbildung, ausgeschlossen sein.

Welche Ausnahmen es gibt, wenn diese Beschäftigten trotzdem mit elektrischen Gefährdungen in Berührung kommen, ist unter anderem im Normenwerk des VDE festgelegt. »Arbeiten unter Spannung« sind Tätigkeiten, bei denen eine Person bewusst mit Körperteilen oder Werkzeugen, Ausrüstungen oder Vorrichtungen unter Spannung stehende Teile berührt oder in die Gefahrenzone gelangt. Es dürfen nur die Arbeiten unter Spannung durchgeführt werden, für die ein geeignetes Arbeitsverfahren freigegeben wurde. Sie dürfen nur von dafür beauftragten Mitarbeitern ausgeführt werden, die für diese Tätigkeiten durch erfolgreiche Ausbildung besonders befähigt und berechtigt sind. Die einzelnen Bestimmungen zur Auswahl und Anwendung von zugelassenen Schutz- und Hilfsmitteln sind von allen Mitarbeitern zwingend einzuhalten. Hinzu kommt, dass Arbeiten unter Spannung nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn die Sicherheit und der Gesundheitsschutz aller an den Arbeiten beteiligten Personen sichergestellt sind.

Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsanweisung, Unterweisung und Kontrolle

Als weitere Grundlage legt §5 des Arbeitsschutzgesetzes Spielregeln für den Arbeitgeber und dessen Beschäftigte fest, die kurz zusammengefasst folgende Schlagwörter enthalten: »Gefährdung beurteilen, durch technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen die Gefährdungen reduzieren, die Mitarbeiter hinweisen?/?unterweisen und die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen kontrollieren.«

Technische und organisatorische Maßnahmen

Im Abs. 6.3 der VDE 0105-100 ist unter anderem festgelegt, dass das Arbeiten unter Spannung nach deutschen Anforderungen und Verfahren auszuführen ist. So heißt es dort weiter, dass besondere technische und organisatorische Maßnahmen nach Abs. 6.3.2, 6.3.2.101 bis 6.3.2.103 i.?d.?R. bei den folgenden Arbeiten nicht erforderlich sind:

wenn sowohl die Spannung zwischen den aktiven Teilen als auch die Spannung zwischen den aktiven Teilen und der Erde nicht höher als 50?V?AC oder 120?V?DC ist

beim Heranführen von Spannungsprüfern und Phasenvergleichern

beim Heranführen von Prüf-, Mess- und Justiereinrichtungen bei Nennspannungen bis 1?000?V

beim Herausnehmen oder Einsetzen von nicht gegen direktes Berühren geschützten Sicherungseinsätzen

während der Prüfarbeiten bei der Fehlereingrenzung in Hilfsstromkreisen

während der Funktionsprüfungen an Geräten und Schaltungen, Inbetriebnahme und Erprobung

bei Arbeiten zum Abdecken entsprechend der fünften Sicherheitsregel.

Hierbei ist nicht gemeint, dass man die Arbeiten nicht regeln soll, sondern, dass es keiner besonderen Ausbildung nach Abs. 6.3.2, der sogenannten »Spezialausbildung«, bedarf.

Generell erfordert das Arbeiten unter Spannung (AuS) also immer technische und organisatorische Maßnahmen. Diese sind durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...