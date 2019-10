++ DE30 testet Obergrenze der Overbalance-Struktur ++ Deutsche Post stellt Strategie 2025 vor ++ Deutsche Börse und Lufthansa mit neuen Empfehlungen ++Europäische Aktienindizes profitierten von der positiven Stimmung, die während des asiatischen Handels vorherrschte, und eröffneten am Dienstag höher. Aktien aus Italien und Portugal steigen am meisten, während der polnische Index WIG20 (W20) am schlechtesten abschneidet. Unternehmen aus der Automobilbranche sind unter den größten Outperformern zu finden. Quelle: xStation 5 DE30-CHARTDer deutsche Leitindex setzt seine am 25. September begonnene Aufwärtsbewegung fort. Der DE30 prallte damals von der unteren Grenze ...

