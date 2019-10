Verpackungen sollen nachhaltig sein. Die Aussage hat mittlerweile zweifelsohne Allgemeingültigkeit erlangt, gilt aber noch einmal ganz besonders für Unternehmen in sozialer Mission, wie es bei Share der Fall ist. Neben dem Verpackungsmaterial spielt auch die Drucktechnik eine Rolle.Teilen macht die Welt besser - auf dieser simplen Formel basiert die Idee hinter Share. Aber anders als in der im urbanen Bereich bereits gelebten Sharing-Economy, in der sich beispielsweise mehrere Personen ein Auto teilen, teilt der Konsument von Share mit Menschen aus Entwicklungsländern. Kauft er beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...