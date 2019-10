Während hierzulande über eine nahende Rezession gesprochen wird, läuft es beim Nachbarn Frankreich deutlich besser. Ein Blick über den Gartenzaun offenbart: Ein Fonds-Investment könnte sich lohnen.

Lange hat es so ausgesehen, als stünde der Ära Macron ein jähes Ende bevor. Zu bedrohlich schien die innenpolitische Situation mit den fortwährenden Protesten der sogenannten "Gelbwesten-Bewegung". Doch es ist anders gekommen. Der französische Präsident hat die Situation mit vermutlich gut dosierten Zugeständnissen wieder in den Griff bekommen. Und außenpolitisch macht der hierzulande manchmal unterschätzte Staatsmann, der die europäische Idee sogar eleganter verkörpert als Angela Merkel, selbst gegenüber einem unberechenbaren Donald Trump ein gute Figur.Auch die wirtschaftliche Lage Frankreichs stellt sich vor allem im Vergleich mit Deutschland deutlich besser dar. Nach jüngsten Angaben des Auswärtigen Amtes lag das Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 bei 1,6 Prozent und wird laut aktuellen Prognosen im Jahr 2019 bei 1,3 Prozent liegen, was gegenüber den Vorhersagen für Deutschland (0,4 Prozent, DIW-Prognose) einen deutlichen Vorsprung bedeutet.

Dabei sind die Staatsfinanzen weniger solide als hierzulande. Zwar konnte das Haushaltsdefizit in den beiden zurückliegenden Jahren reduziert werden. Frankreich hat so erstmals nach zehn Jahren im Jahr 2017 mit einem Staatsdefizit in Höhe von 2,8 Prozent des Bruttosozialprodukts (BIP) das Maastricht-Defizitkriterium von maximal drei Prozent einhalten. 2018 sank es sogar auf 2,5 Prozent. Allerdings zeichnet sich für 2019 erneut ein Anstieg des Defizits auf 3,1 Prozent ab. Gleichzeitig liegt die öffentliche Verschuldung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...