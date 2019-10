Am Beginn eines neuen Börse Social Magazine stehen immer die Heftrücken, die aneinandergereiht den ATX-Chart ergeben. Unten haben wir null ATX-Punkte, oben haben wir 5000 ATX Punkte. Zuletzt ging der rote Balken recht unaufgeregt in der oberen Hälfte bei 3000 Punkten spazieren. Der September war ein guter Monat: Für den ATX, der 3,41 Prozent auf 3010,61 Punkte stieg und im Besonderen für Andritz, mit +17 Prozent Monatssieger. Andritz ist übrigens nicht nur in der 30-Tages-, sondern auch in der 60-Tages-Sicht vorne, siehe HIER. In den noch längeren Sichten dominieren S Immo und Verbund.http://www.boerse-social.com/magazine Und noch etwas zu Andritz: Die Baader Bank-Analysten ranken das Unternehmen in der Naschschau zur grossen München-Konferenz ...

