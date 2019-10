Der Staat will Condor mit einem 380-Millionen-Euro-Kredit helfen. Doch noch ist kein Geld geflossen. Ein Kartellrechtsexperte erklärt, woran der Kredit scheitern könnte und warum die Investorensuche ein Balanceakt ist.

Sebastian Jungermann, Partner der Wirtschaftskanzlei Arnold & Porter, gehört zu den renommiertesten Kartellrechtsanwälten Deutschlands. Er vertritt seine Mandanten bei Gericht und vor den Kartellbehörden in Deutschland, der Europäischen Kommission und dem US Department of Justice.

WirtschaftsWoche: Der Ferienflieger Condor kann nach der Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook dank eines 380-Millionen-Kredits des Staates auf ein Überleben hoffen. Der sogenannten Rettungshilfe muss aber auch die EU-Kommission noch zustimmen. Reine Formsache, oder? Sebastian Jungermann: Auf Grund der bekannt gemachten Umstände scheint es derzeit als eher wahrscheinlich, dass diese Beihilfen in Form von Bürgschaftszusagen des Bundes und des Bundeslandes Hessen genehmigt werden, aber als reine Formsache würde ich das nicht bezeichnen.

Warum? Ein solcher Überbrückungskredit oder auch Rettungskredit gilt als Rettungsbeihilfe und ist damit eine staatliche Beihilfe, die den Wettbewerb verfälschen kann. Zum einen dürfen staatliche Beihilfen nur dann gewährt werden, wenn die betreffenden Unternehmen alle anderen auf dem Markt verfügbaren Möglichkeiten ausgeschöpft haben.

Bei Air Berlin hat es doch auch geklappt mit einer staatlichen Bürgschaft für einen Kredit. Wo ist der Unterschied zu Condor? Ja, das ist richtig, Air Berlin wurde im Sommer 2017 ein Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro zugesagt, den die EU-Kommission Angang September 2017 auch genehmigt hat. Der Fall lag allerdings anders als nun die Insolvenz von Thomas Cook und das Problem der Condor. Air Berlin war damals zwar auch insolvent, es gab aber keine positive Fortführungsprognose und der Überbrückungskredit wurde benötigt, um eine geordnete Abwicklung zu ermöglichen. Bei Air Berlin war damals schon klar, dass im Grunde nur noch Verhandlungen über den Verkauf der Vermögenswerte möglich waren und die Fluggesellschaft ihren Betrieb sehr wahrscheinlich einstellen und aus dem Markt ausscheiden wird. Bei Condor ist dies anders, da diese Gesellschaft trotz einer etwas in die Tage gekommenen Flotte im Grunde kerngesund ist. Insofern dürfte auch die Wahrscheinlichkeit, dass der geplante Überbrückungskredit von Condor zurückbezahlt werden kann, deutlich höher sein, so dass eine Genehmigung daran eher nicht scheitern ...

