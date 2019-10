Silikon ist weitgehend resistent gegenüber Umwelteinflüssen, es behält von -40 bis +200 °C seine Elastizität und Transparenz und ist biokompatibel. Mit dieser Kombination von Eigenschaften ist der Werkstoff für ein breites Spektrum an anspruchsvollen Anwendungen prädestiniert. In der Medizintechnik reicht dieses von Atemmasken bis zu Implantaten, im Automobilbau von Dichtsystemen bis zu LED-Scheinwerferlinsen, und auch in der Elektronikindustrie geht es unter anderem um die Themen Dichtung und Linsen, wenngleich in diesem Fall Kameralinsen dominieren. Den drei Branchen gemeinsam ist ein steigender Kostendruck, dem sich durch das Zusammenführen verschiedener Herstellungsschritte in einen integrierten, automatisierten Prozess begegnen lässt. Darüber hinaus geht es bei der Prozessintegration um die Produktqualität. Im Mehrkomponentenspritzguss werden die unterschiedlichen Materialien untrennbar miteinander verbunden. Fehlteile durch dem Spritzguss nachfolgende Montageschritte sind ausgeschlossen, und bei Medical-Anwendungen sinkt zudem das Kontaminationsrisiko. Die Automatisierung stellt eine sehr hohe Reproduzierbarkeit sicher. Beim Aufbringen von Silikondichtungen an einen unmittelbar zuvor spritzgegossenen Grundkörper können selbst komplexeste Konturen mit höchster Präzision abgebildet werden. Als Spritzgießmaschinenbauer und Systemlöser bietet Engel aus einer Hand integrierte und vollständig automatisierte Fertigungszellen für Mehrkomponentenspritzgießprozesse mit Silikon an. Bereits heute sind mehr als 20 Prozent aller Spritzgießmaschinen, die der Maschinenbauer für Elastomeranwendungen weltweit ausliefert für Mehrkomponentenprozesse ausgelegt. Dieser Anteil wächst jährlich um rund zehn Prozent, und Silikon ist hierfür der größte Treiber.

Premiere auf der K 2019: LSR mit amorphem Metall

Mit konstant hohen Investitionen in die Forschung und Entwicklung leistet Engel einen wichtigen Beitrag, das Einsatzspektrum dieser besonderen Materialien kontinuierlich zu erweitern. Viele Neuentwicklungen basieren auf der Zusammenarbeit mit Partnern, so auch die auf der K präsentierte Anwendung. In einer vollständig automatisierten Fertigungszelle werden am Messestand von Engel Gehäuseteile im Zwei-Komponentenspritzguss produziert. Weltweit erstmalig kommen amorphe Metalle in Verbindung mit Flüssigsilikon (LSR) zum Einsatz. In einem ersten Prozessschritt werden auf eine holmlosen victory 120 AMM (Amorphous Metal Moulding) Spritzgießmaschine die Gehäusegrundkörper aus einer Zirkonium-basierten Amloy Legierung spritzgegossen. Diese werden automatisiert in das Werkzeug einer vertikalen Engel insert 60V/45 Drehtellerspritzgießmaschine eingelegt, wo sie eine Dichtung aus LSR erhalten. Über feine Durchbrüche in der Gehäusefläche füllt ...

