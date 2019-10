Handelskonflikte, maue Weltkonjunktur, Brexit: auf die deutsche Industrie kommen schwere Zeiten zu. Eine rasche Wende erwarten Experten nicht.

Die Geschäfte in der deutschen Industrie laufen so schlecht wie seit dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise Mitte 2009 nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex sank im September um 1,8 auf 41,7 Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts IHS Markit unter rund 500 Firmen hervorgeht. Das Barometer signalisiert erst ab 50 ein Wachstum. "Der Abschwung hat sich verschärft", sagte Markit-Ökonom Phil Smith. Wegen der schwächelnden Industrie, die unter Handelskonflikten, mauer Weltkonjunktur und Risiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...