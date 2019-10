Die Analysten der Deutschen Bank sehen weiter ordentlich Kurspotential für die Aktien des Bezahlspezialisten Wirecard. In seiner heute veröffentlichten aktuellsten Studie geht Analyst Nooshin Nejati davon aus, dass Wirecard auf dem in Kürze anstehenden Kapitalmarkttag seine langfristigen Ziele anheben wird. Und das dürfte neuen Schwung in die Aktie bringen und auch das Vertrauen der Anleger wieder etwas herstellen. Der Deutsche Bank-Analyst bestätigt deshalb sein Kaufvotum ("Buy"), da..

Den vollständigen Artikel lesen ...