120 Jahre nach dem großen Goldrausch schürfen Glücksritter am Klondike noch immer tonnenweise Gold. Finanziert von Milliardären, will ein Geologe nun der Hauptader nah gekommen sein. Das Protokoll einer besessenen Suche.

Im herbstlichen Birkenwald stehen die Überreste eines alten Kamins. Peter Tallman kriecht hinein, blickt nach oben, greift mit der Hand zwischen die Steine im Schornsteinschacht. Die verfallene Feuerstelle gehörte einst zum Haus von Anton Stander, dem wohl erfolgreichsten Goldsucher im legendären Goldrausch von 1897, hier am Klondike River, mitten im nordkanadischen Yukon-Territorium. "Hier könnte was sein", sagt Tallman. Der Schornstein sei ein perfekter Ort, an dem Stander Nuggets versteckt und vergessen haben könnte.

Tallman ist ein 58-jähriger Kanadier mit strubbeligem blondem Haar, der meist denselben, mehr als 20 Jahre alten, verfilzten Pulli trägt. Und er ist eigentlich gar nicht auf ein paar einzelne Goldklumpen aus. Ihm geht es um den großen Fund. Der studierte Geologe ist Chef der Klondike Gold Corporation. Auf deren fast 600 Quadratkilometer großem Claim, auf dem die Stander-Ruine steht, sucht er den Ursprung des Klondike Goldes.

Er will sie finden, die Quelle, die Mutter aller Adern, die vor 120 Jahren Tausende in die nördliche Wildnis lockte. Viele machten ihr Glück, noch mehr kamen um oder zogen wieder ab. 600 Tonnen Gold sind seither aus den Tälern des Klondike und seiner Nebenbäche geschürft worden. Doch Tallman ist überzeugt: Es gibt noch viel mehr. Irgendwo muss die Erosion das Metall abgetragen haben, das sich in den Tälern abgelagert hat. Vorbild ist Kalifornien, wo Schürfer beim großen Goldrausch 1200 Tonnen aus Flüssen und Bächen holten - und Minenarbeiter aus der Quelle im Berg dann bis heute 7000 Tonnen.

Tallman hatte in Neufundland vor vielen Jahren Gold-, Ammonium- und Zink-Lagerstätten entdeckt. Er spielte in der Discovery-Channel-Doku-Soap "Gold Rush" mit und war in den Neunzigerjahren an einem Nasa-Projekt beteiligt, das ermitteln sollte, wie die US-Weltraumbehörde Wasser auf dem Mond gewinnen kann. Ein Sensationsfund am Klondike würde ihm einen Platz in der kanadischen Ruhmeshalle des Bergbaus sichern. Und er könnte seine Unterstützer reich machen.Für seine Schatzsuche hat der Geologe mächtige Finanziers. Frank Giustra etwa, der Gründer der Lionsgate-Filmstudios, ein enger Freund von Bill Clinton und Richard Branson, oder den kanadischen Milliardär Eric Sprott. Zusätzlich haben sich jede Menge kleinere Investoren aus Deutschland beteiligt. Sie hoffen, dass ein Minenkonzern oder Fonds die Aktien von Klondike Gold irgendwann übernimmt - ein spekulatives Unterfangen.

Denn noch ist längst nicht sicher, wie viel Gold Tallman tatsächlich finden wird - und ob der Abbau lohnt. Tallman gibt sich zwar fest davon überzeugt, die Quelle des Goldes aufgespürt zu haben. In Dawson City am Klondike River aber zweifeln viele daran, dass eine solche Quelle überhaupt existiert. Und von Goldsuche verstehen sie hier etwas, in dem von kalifornischen Goldgräbern erbauten 1500-Einwohner-Städtchen, das noch heute aus unbefestigten Straßen, Holzplankengehwegen und Westernhäusern besteht. Nicht nur ihnen muss Tallman jetzt zweifelsfrei beweisen, dass er recht hat.

50 000 Euro in der Goldwaschpfanne

Über dem Eldorado Creek, einem der Nebenbäche des Klondike, ist es dunkel geworden. An einen Mast montierte Flutlichtlampen durchschneiden die Nacht, die in dieser tiefen Wildnis rundum stockdunkel ist. Hier lebt kilometerweit keine Menschenseele. Vier Kilometer bachaufwärts schürfen Marcel Dulac und seine Frau Elodie seit einigen Wochen Gold. An der Mine haben sie schon große Steinbrocken aussortiert, die Erde vorgefiltert und in alte Plastikeimer gefüllt. Jetzt waschen sie im Flutlicht vor ihrer Blechhütte die Ausbeute von 40 Stunden Baggerarbeit.

Dulac ist ein zottelbärtiger 44-Jähriger mit schmutzverschmiertem Gesicht. Ein klassischer Klondike-Goldsucher - welche Reichtümer er hier aus dem Boden holt, ist ihm nicht anzusehen. Langsam schwingt er die Goldwäscherpfanne aus Plastik. Das Edelmetall ist das schwerste Element darin. Es setzt sich in der Mitte ab, während die leichteren, wertlosen Steine beim Schwingen nach und nach an den Rand gespült und aussortiert werden. Übrig bleibt pures Gold. Am Ende ist es an diesem Abend gut ein Kilo, nach Goldwert etwa 50 000 Euro. Weil größere Nuggets aber so selten sind, können diese auch schon mal das Doppelte des Goldwerts einbringen. Jahrelang haben Marcel und Elodie Dulac an anderen Stellen geschürft. Die Ausbeute aber sei nicht annähernd vergleichbar mit dem, was sie hier rausholen, sagen sie.

Ihre Mine am Eldorado Creek liegt ganz in der Nähe von Standers Kamin, mitten auf Peter Tallmans Claim. Tallman hat hier die Schürfrechte an Dulac verpachtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...