Die neue Strategie der Deutschen Post ähnelt der alten: Konzernchef Frank Appel sieht das Unternehmen so gut aufgestellt "wie noch nie", investiert aber sicherheitshalber zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung.

Die Deutsche Post beginnt ihre Präsentation zur "Strategie 2025" mit dem Soul-Klassiker "Ain't no mountain high enough". Zu Beginn der Präsentation im konzerneigenen Frankfurter Veranstaltungsgebäude Holm ("House of Logistics & Mobility") erklingt das Lied aus den Boxen.

Kein Berg also ist für den Bonner Konzern hoch genug - diese Botschaft sollte die Zuversicht unterstreichen, welche die anwesenden Vorstandsvertreter, Konzernchef Frank Appel und Finanzchefin Melanie Kreis, auf der kleinen Bühne versprühten. Und in dieser Stimmung, vielleicht mit etwas mehr Sachlichkeit als ein Soul-Sänger, vermeldet Frank Appel zu Beginn seines Vortrags: "Dieses Unternehmen hatte noch nie so eine gute Position wie heute." Um diese Position weiterhin zu stärken, will der Logistikkonzern bis zum Jahr 2025 rund zwei Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren.

"Die Digitalisierung wird unser Geschäft fundamental verändern, weil die Kosten dramatisch sinken", dozierte Appel: "Das ist für uns eine enorme Chance." Der Einkauf im Internet werde weiterhin wachsen, in der Folge werden auch die Zustelldienste der Post zunehmend in Anspruch genommen.

Gut für die Post: Die Anzahl der Paketsendungen in Deutschland ist im Jahr 2018 um 4,9 Prozent gestiegen. Der Umsatz wuchs im selben Zeitraum um 5,2 Prozent. Konkret wurden 3,52 Milliarden Paket-, Kurier- und Express-Sendungen im vergangenen Jahr hierzulande ausgeliefert. Die Hälfte davon übernahm DHL. Nach Schätzungen der Strategieberatung Oliver Wyman dürften im Jahr 2028 schon neun Milliarden Pakete in Deutschland ausgeliefert werden.

Was Digitalisierung für den Konzern bedeute, machte Appel an einem Beispiel fest: Sie bedeute etwa eine höhere Transparenz für Kunden bezüglich der Frage, wann ein Paket ankommt. "Die Prognosegenauigkeit ist teilweise dramatisch wichtiger als die Geschwindigkeit", sagte Appel. Für Kunden werde es deutlich einfacher werden, mit der Post zu kommunizieren. Und auch der aktuell größte Paketkunde von DHL, Amazon, das derzeit rund 18 Prozent aller Bestellungen ausmacht, soll auch im Jahr 2025 nach wie vor ein großer Kunde des Bonner Konzerns sein, und nicht etwa ein Wettbewerber, versicherte Appel. Dass dies einer Klarstellung bedurfte, ist wohl dem Logistik-Tatendrang der US-Firma geschuldet: Amazon hat mehr als 500 seiner eigenen Paketstationen Amazon-Locker in Deutschland aufgestellt. Die stehen etwa in Supermärkten, an Tankstellen oder aber bei großen Firmen.

"Nicht neu erfinden, sondern digitalisieren"

Grundsätzlich erweckte Appel den Eindruck von Zufriedenheit mit Zustand und Entwicklung des Konzerns. Man brauche keinen grundsätzlich neuen Ansatz: "Wir haben die Möglichkeiten, hinreichend zu wachsen." Er werde den Konzern "nicht neu erfinden, sondern digitalisieren. Unsere Geschäftsmodelle funktionieren hervorragend." Zur Einordnung ist es hilfreich zu wissen, ...

