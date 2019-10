Thomas-Cook-Kunden müssen um die Rückerstattung ihrer Reisekosten bangen. Voraussichtlich wird die vom Pauschalreisegesetz vorgesehene Absicherung nicht reichen. Ein Blick in die Niederlande zeigt, dass es anders geht.

Ihren Urlaub hatten sie sich sicher anders vorgestellt: Nach der Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook musste auch die deutsche Tochtergesellschaft Insolvenz anmelden, rund 140.000 deutsche Kunden des Reiseriesen strandeten im Urlaub. Mittlerweile wurden die meisten Urlauber immerhin zurückgeholt. Viele andere Deutsche, die über Thomas Cook ihren Urlaub für die nahe Zukunft gebucht haben, bangen aber nun um bereits geleistete Anzahlungen.

Dabei haftet eigentlich die Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft Zurich Insurance Group für die durch die Insolvenz des Reiseveranstalters entstandenen Schäden bei den Verbrauchern. Doch ein genauer Blick offenbart mindestens drei große Probleme.

1. Die Mittel, die für die Versicherung bereitgestellt werden, sind begrenzt: Nach deutschem Recht dürfen sie den Betrag von 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr nicht übersteigen. Diese Regelung wird von Experten schon lange kritisiert und stand auch im Bundestag vergangene Woche zur Debatte. Die Fraktion Die Grünen forderte eine Erhöhung des Insolvenzschutzes für Pauschalreisende auf 300 Millionen Euro - der Antrag wurde abgelehnt. Dabei wäre eine Anpassung der Regelung dringend notwendig. Ein Blick auf den Fall Thomas Cook offenbart mindestens drei große Probleme.

2. Der Maximalbetrag von 110 Millionen Euro ist nicht pro Unternehmen vorgesehen, sondern gilt für alle von einem Versicherer übernommenen Insolvenzen innerhalb eines Geschäftsjahres. Sollten also mehrere Reiseunternehmen pleitegehen und die verfügbare Summe nicht ausreichen, so würden die 110 Millionen für die Kundengeldabsicherung prozentual unter ihnen aufgeteilt. Genau das passiert bei Thomas Cooks Kundengeldabsicherer Zurich Insurance. In diesem Geschäftsjahr muss die Finanzdienstleistungsgesellschaft bereits die Insolvenz des kleineren Reiseveranstalters Troll Tours absichern. Somit wird der Topf für Veranstalterinsolvenzen nicht nur Kunden von Thomas Cook zugutekommen.

3. Abgesehen davon könnte die Rückführung der gestrandeten Urlauber schon einen Großteil des verfügbaren Geldes gekostet haben. Ob die Kosten für die Rückführung dabei bereits im Urlaub befindlicher Kunden auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...