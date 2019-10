Dank niedriger Zinsen steigen die Schulden weltweit. Aber was ist für Aktionäre besser: Hohe Schulden und dafür höhere Unternehmensgewinne? Oder doch weniger Schulden und dafür weniger Risiken?

Schulden machen war noch nie so günstig - dem dauerhaften Niedrigzins sei Dank. Vor dem Hintergrund flammt aktuell die Debatte auf, ob Staat und Unternehmen für Investitionen kräftiger auf geliehenes Kapital setzen sollten. Die Versuchung eines schuldenfinanzierten Wachstums ist groß und die extrem niedrigen Zinsen befeuern so manche Fantasie.

Doch Vorsicht: Der Schuldenberg wächst kräftiger als die Wirtschaft. Über die vergangenen Jahrzehnte stiegen die weltweiten Schulden von Unternehmen (ohne Banken), Haushalten und Staaten auf 230 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP). Zwar steht diesem Soll auch ein Haben gegenüber, doch lässt sich nicht leugnen, dass wir noch nie in solch einem Ausmaß "gehebelt" waren wie heute.

Für diesen Anstieg sind vor allem Unternehmen in Schwellenländern - besonders China - sowie Staatshaushalte in Industrieländern verantwortlich. Nur in wenigen Ländern, darunter Deutschland, Irland und Ungarn, sank die relative Verschuldung zur Wirtschaftsleistung seit 2008.

Was für Staaten gilt, muss für Firmen nicht stimmen

Höhere ...

