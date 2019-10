Most Actives des Handelstages: Hochtief Call MC2TEP KAUF Fresenius Call DDQ6QD KAUF Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Wachstumsprognose für 2019 mehr als halbiert. Sie rechne nur noch mit einer Zunahme von 1,2 Prozent in diesem Jahr. Im April waren es noch 2,6%. Für das kommende Jahr drückt die WTO die Wachstumsprognose von 3,0 auf 2,7%. Gründe für die miese Stimmung sind wachsende Spannungen die Konjunkturabkühlung in vielen Ländern. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß