Die polnische M-Bank hält Franken-Kredite in Höhe von rund 3,4 Milliarden Euro. Auch bei einer Veräußerung der Tochter, könnte die Commerzbank auf den Krediten sitzen bleiben.

Kaum hat Commerzbank-Chef Martin Zielke mit seinen kostspieligen Umbauplänen eine Baustelle im Konzern aufgerissen, steht er womöglich bald vor der nächsten Grube. Die vor Jahren über die Tochter M-Bank an polnische Häuslebauer vergebenen Franken-Kredite könnten sich als ein Fiasko für die zweitgrößte deutsche Privatbank erweisen.

Am Donnerstag entscheidet der Europäische Gerichtshof, ob die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) zu Recht Darlehen in Schweizer Franken an polnische Kunden verkauft hat. Das Urteil gilt Experten zufolge als wegweisend. Der RBI, der M-Bank und anderen Instituten in Polen drohen hohe Belastungen, die ihre Gewinne auf Jahre auffressen können.

"Das Urteil wird zu einer Lawine von Klagen führen", ist sich Janusz Szewczak von der polnischen Regierungspartei PiS sicher. Der polnische Bankenverband ZBP schätzt, dass sich die Kosten für alle betroffenen Geldhäuser zusammen auf 60 Milliarden Zloty (knapp 14 Milliarden Euro) belaufen könnten, sollten alle Kläger vor Gericht Erfolg haben. Das wäre vier Mal so viel wie die gesamten Gewinne der polnischen Banken im Jahr 2018.

"Für Banken in Polen ist dies im Moment die größte Herausforderung", sagt ING-Ökonom Rafal Benecki. ...

