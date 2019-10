Die wachsende Wohnungsnot in Hamburg hat auch die Kleinstadt Quickborn, etwa 30?km vor der Hansestadt gelegen, in den letzten Jahren stark verändert. Zahlreiche Mehrfamilienhäuser wurden realisiert, davon 40?% im Rahmen von Bebauungsplänen und 60?% auf der Basis von §?34 des Baurechts. Dieser Paragraph ermöglicht die Verdichtung bestehender Baugebiete und sieht in diesem Zusammenhang Nutzungsänderungen von errichteten baulichen Anlagen zu Wohnzwecken vor, beispielsweise auf verwaisten Industrieflächen. Entstehen dürfen auch Neubauten, sofern sich diese in das bestehende Umfeld harmonisch integrieren.

2016 hat Quickborn die Weichen für weitere 480 Neubauwohnungen gestellt. Sie entstehen vorwiegend im Stadtkern. Durch eine hochwertige Bauweise der mehrgeschossigen Gebäude entsteht zentraler und komfortabler Wohnraum, der für eine breite Bevölkerungsschicht attraktiv und finanzierbar ist - für Singles und junge Familien, aber auch für ältere Quickborner, die ihre Einfamilienhäuser aufgeben und in eine kleinere Wohneinheit umziehen wollen. Durch das neue Wohnungsangebot wird verhindert, dass zu viele Menschen mit mittlerem und besserem Einkommen wegen hoher Boden- und Mietpreise aus der Stadt verdrängt werden. Denn ihr Wegzug »aufs Land« tut weder der innerstädtischen Bevölkerungsstruktur, noch dem Klimaschutz gut: Zu viele Autos belasten die Umwelt durch hohen Schadstoffausstoß.

Modernes Wohnen mit urbanem Lebensgefühl

Ein Wohnquartier, das Feldbehn-Quartier, stellt die Lorenz Gruppe - Projektentwicklung aus Hamburg - bis zum Sommer 2019 fertig. Es befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Schokoladenfabrik, die schon 2016 abgerissen wurde. »Keiner kann in Quickborn eine Industriebrache gebrauchen«, erklärte Bürgermeister Thomas Köppl bei der Grundsteinlegung im März 2018. Auf einer Teilfläche von rund 5100?m2 entwickelte und realisierte die Lorenz Gruppe in massiver Bauweise zwei L-förmige Gebäude mit insgesamt 69 Wohnungen.

Die geschickte Anordnung der Gebäude ermöglichte jeweils einen geschlossenen und einen nach Süden offenen Wohnhof. Die Ausrichtung der dreigeschossigen Bauten mit einem vierten Staffelgeschoss ist so gewählt, dass jede Wohnung über ruhige, von der Straße abgewandte Wohnräume verfügt. Für die technische Gebäudeausstattung - ...

