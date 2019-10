Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 09/2019 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 10/2018 bis 9/2019 der prime market-Werte. Sie hat 7/12 Bedeutung für die nächste reguläre Umstellung per März-Verfall. Und so sieht es aus: Die 20 ATX Werte wären bestätigt. Die 20 Stärksten nach Handelsvolumen sind auch unter den Top25 nach Market Cap. FACC (25) bleibt also vor Porr (26). Mayr-Melnhof ist nach dem Sonderschwung im August wieder etwas zurückgefallen. Ein heisser Kandidat wird aber die EVN.

