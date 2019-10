Die Volksrepublik China feiert mit Pomp und Machtgesten ihren 70. Geburtstag. Doch in der Wirtschaft herrscht keinerlei Partystimmung. Besonders der Handelskrieg mit den USA belastet mehr als gedacht.

Fünfzehntausend Soldaten marschieren die Straße des Himmlischen Friedens entlang, es folgen über 500 Panzereinheiten, die schweren Dieselruß hinter sich ausspucken. Zuletzt gleitet ein Geschwader Kampfflugzeuge heran, das den strahlend blauen Himmel über Peking zerteilt.

Aufgepumpt mit Weltmachtgesten und voller Militärstolz beging Peking in dieser Woche den 70. Geburtstag der Volksrepublik. Die chinesische Führung wollte damit natürlich auch ein Signal der Stärke nach draußen senden. Sieben Jahrzehnte nach der Machtübernahme der Kommunisten ist China im Konzert der Weltmächte wieder dort angekommen, wo es nach eigener Ansicht hingehört: in der ersten Reihe.

Die vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden Bilder der Feierlichkeiten stehen allerdings im krassen Gegensatz zur wirtschaftlichen Stimmung. In Peking macht sich Unruhe breit, denn mit einer so deutlichen Abkühlung der Konjunktur, wie sie in diesen Tagen ans Licht tritt, hat die Regierung nicht gerechnet. Hinzu kommen die nicht enden wollenden Proteste in Hongkong gegen das Regime auf den Festland.

Plötzlich geht's runter

China, lange eine immerzu wachsende ökonomische Größe der Weltwirtschaft und politisch unablässig aufstrebend, macht eine neue, unangenehme Erfahrung: Abkühlung.

Überraschend deutliche Worte fand Chinas Ministerpräsident Li Keqiang. "Es ist eine schwere Aufgabe für eine so große Volkswirtschaft, schnelle Wachstumsraten von mehr als sechs Prozent vor dem Hintergrund der ungewissen internationalen Situation zu wahren", warnte er kürzlich während eines Besuchs in Russland. Li deutete damit nur leicht verklausuliert an, was in China eigentlich als Ding der Unmöglichkeit gilt: dass man in diesem Jahr das selbst gesteckte Wachstumsziel verfehlen könnte.

Insgesamt fiel das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal mit 6,2 Prozent so gering wie seit fast drei Jahrzehnten ...

