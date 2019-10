Da brennbare Kältemittel durch ihr niedrigeres Treibhauspotenzial eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele der F-Gas-Verordnung spielen, ist eine Umstellung auf diese notwendig. ASERCOM, der Verband der europäischen Hersteller von Komponenten für die Kälte- und Klimatechnik, hat einen umfangreichen Leitfaden für den sicheren Umgang mit Komponenten in der Anwendung mit brennbaren Kältemitteln veröffentlicht. So möchte der Verband Fachleuten, Herstellern und Installateuren von Anlagen, die in nicht explosionsgefährdeten Bereichen (keine ATEX-Zonen) betrieben werden, eine Handlungsempfehlung liefern. Konkret zielt der Leitfaden auf den sicheren Umgang mit Komponenten, die in Kompressionskältekreisläufen mit brennbaren Kältemitteln eingesetzt werden, ab.

"Obwohl Sicherheitsvorschriften gut dokumentieren, wie entsprechende Anlagen gebaut, installiert und gewartet werden müssen, stellen die in ASERCOM organisierten Komponenten-Hersteller eine große Unsicherheit der Kälte-Klima-Fachbetriebe im Umgang mit brennbaren Kältemitteln fest. Daher möchten wir dieser Unsicherheit mit ...

