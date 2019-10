NEW YORK, 1. Oktober (WNM/Reuters) - Chris Collins, ein ehemaliger US-Kongressabgeordneter aus dem Bundesstaat New York bekannte sich am Mittwoch des Insider-Handels schuldig. Der 69-jährige Collins legte sein Schuldbekenntnis vor dem US-Bezirksrichter Vernon Broderick in Manhattan. ab, nachdem er seinen Sitz im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten niedergelegt hatte. Er hatte den 27. Kongressbezirk von New York vertreten, zu dem auch die Gebiete um Buffalo und Rochester im Westen von New York gehören. Letzten November, drei Monate nach seiner strafrechtlichen Anklage, gewann er knapp die ...

