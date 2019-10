Schwache Konjunkturdaten hindern den Dax am vierten Gewinntag in Folge. Auch an den US-Börsen fielen die Kurse. Die wichtigsten Termine im Überblick.

Nach unerwartet schwachen US-Wirtschaftsdaten ist der Dax am Dienstag abgetaucht. Der deutsche Leitindex rutschte zum Handelsende auf sein Tagestief bei 12.263,83 Punkten - ein Minus von 1,32 Prozent. Am heutigen Mittwochmorgen notiert der Dax vorbörslich, laut außerbörslichen Handelsplattformen, weiterhin im Minus.

Bereits am Vormittag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone für einen ersten Dämpfer im Dax gesorgt, der zuvor mit fast 12.500 Punkten auf den höchsten Stand seit Ende Juli gestiegen war. Mit dem aktuellen Abschlag aber sind die jüngsten Dax-Gewinne seit dem vergangenen Donnerstag wieder dahin.

Der Einkaufsmanager-Index des Institute for Supply Management (ISM) sackte im September unerwartet ab. Das Barometer signalisiert, dass die Geschäfte der US-Industrie so stark schrumpfen wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Marktökonom Peter Cardillo vom Wertpapierhändler Spartan Capital Securities führte dies insbesondere auf den Zollstreit zwischen den USA und China zurück - der nach wie vor Thema an den Märkten blieb.

Am 10. Oktober beginnt die nächste Gesprächsrunde. Es überwiege auf dem Börsenparkett die Hoffnung auf eine Annäherung, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. "Da US-Präsident Trump derzeit in Washington unter starkem innenpolitischen Druck steht, könnte er Fortschritte im kontroversen und lang anhaltenden Handelsstreit gut gebrauchen." Auch an den US-Börsen fielen am Dienstag die Kurse.

Börsianer rückten nach den schwachen Daten denn auch stärker die Wirtschaftssorgen in den Mittelpunkt und blendeten die Zinssenkungsfantasie, die gewöhnlich den Aktienmarkt antreibt, aus. Hierzulande litt darunter auch der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst und um 0,88 Prozent auf 25.658,39 Punkte sank.

Belastet von enttäuschenden Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Dienstag nach einem freundlichen Auftakt nachgegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,3 Prozent schwächer auf 26.573,04 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 2.940,25 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq verlor 1,1 Prozent auf 7.908,69 Punkte.

Unter den Einzelwerten verbilligten sich die Aktien von McDonald's um 2,7 Prozent. Zuvor hatte sich die Bank JPMorgan negativ zu den Umsatzerlösen der Fastfood-Kette im dritten Quartal geäußert.

Ulta Beauty rückten um 6,1 Prozent vor. Der Kosmetikkonzern hatte zuvor ein neues Parfüm auf den Markt gebracht.

Die Anteilsscheine des Online-Brokers E*Trade Financial fielen um 16,4 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, die Provisionen beim Handel mit Aktien zu streichen.

