Wer mit über 40 beginnt, fürs Alter vorzusorgen, muss einiges beachten. Ist die Börse schon zu riskant? Lohnt sich eine Lebensversicherung? Und was ist mit Riester? Die Fragen und Antworten aus dem WiWo-Experten-Call.

Am 26. September haben sich zahlreiche WiWo-Leser im Rahmen des WiWo-Clubs in einen Expertencall zum Thema Altersvorsorge eingewählt. Dort konnten sie Niklas Hoyer und Kristina Antonia Schäfer eine halbe Stunde lang alle Fragen stellen, die ihnen rund um Rente, Riester, ETF-Sparpläne und Lebensversicherungen unter den Nägeln brannten. Hier finden Sie die Fragen - und Antworten -, die rund um das Thema Altersvorsorge für Ältere aufkamen.

"Ich bin jetzt Ende 40 und möchte beginnen, fürs Alter vorzusorgen. Was empfehlen Sie mir?"

Die beste Altersvorsorge sieht je nach Lebensabschnitt anders aus. Mit 40 oder Ende 40 sieht man schon deutlich klarer als in der ersten Orientierungsphase nach Ausbildung oder Studium. Da weiß man in der Regel schon, wie viel Geld man im Alltag braucht - und kann vielleicht auch schon absehen, wie viel es im Ruhestand sein wird.

Um seine finanziellen Verhältnisse genau zu kennen, sollte man sich in dem Alter strukturierter mit seinen Finanzen auseinandersetzen und zum Beispiel ein Haushaltsbuch führen. Das muss heute nicht mehr auf Papier stattfinden, da gibt es auch einige gute Apps. Neben den Ausgaben sollte man auch eine Bestandsaufnahme der zu erwartenden Einnahmen machen: gesetzliche Rente, vielleicht gibt es ja auch eine betriebliche Rente oder Lebensversicherung.

Jetzt muss ich mich fragen, wie sich eine etwaige Einkommenslücke bei Eintritt in die Rente schließe. Früher hätte man gesagt, dass man kurz vor der Rente auf keinen Fall mehr Aktien kaufen soll. Es gab eine Faustformel: 100 minus Lebensalter gleich maximale Aktienquote. Heute sieht das anders aus. Wer heute in Rente geht, hat oft gut und gerne noch 25 Jahre zu leben. Da kann es sich lohnen, an die Börse zu gehen.Wichtig ist hier, auf Rendite und Kosten zu achten. Beides ist am besten von Indexfonds abgedeckt, sogenannten ETFs - auch für Menschen die 40 Jahre oder älter sind. Diese Fonds bilden einen existierenden Index wie etwa den Dax originalgetreu ab, das spart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...