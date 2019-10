Wie stehen die US-Präsidentschaftskandidaten für 2020 zur Legalisierung von Cannabis?

Am 3. November 2020 findet die nächste Präsidentschaftswahl in den USA statt. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Bundesstaaten in Amerika, die zumindest für medizinisches Cannabis grünes Licht geben gibt es mittlerweile 11 Bundesstaaten in denen Cannabis komplett freigegeben sind. Viele Personen sind neugierig, ob der nächste Präsident die komplette Entkriminalisierung von Cannabis auf Bundesebene vorantreiben wird oder nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eine Menge Namen im Rennen um das Weiße Haus - 19 davon Demokraten und 4 Republikaner. Werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie der eine oder andere Präsidentschaftskandidat über die Legalisierung von Cannabis denkt.

Der derzeitige Präsident Donald Trump hat sich im Allgemeinen von einer endgültigen Haltung abgewandt. Bereits 2016 beantwortete er eine Frage zur Legalisierung von Cannabis mit den Worten "Ich denke, das sollte eine staatliche Angelegenheit sein, und jeder Bundesstaat sollte für sich entscheiden" und gab zu, dass "Cannabis eine so große Sache ist". Seine Regierung hat jedoch nicht viel unternommen, um die Cannabis-Gesetzgebung voranzutreiben, und da einige von ihnen offen die Anti-Cannabis-Politik unterstützen, sollten wir keine größeren Änderungen in dem Fall erwarten, dass Trump wiedergewählt wird.

Neben Donald Trump stehen drei weitere Kandidaten auf der Seite der Republikanischen Partei. Mark Sanford hat nicht wirklich seine Unterstützung für die Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene zum Ausdruck gebracht, aber er hat an seinen Prinzipien des Föderalismus festgehalten. Sanford hat Staaten immer dabei unterstützt, selbst zu entscheiden, was mit Cannabis geschehen soll. Joe Walsh unterstützte Trump bereits 2016, war jedoch seitdem ein großer Kritiker der Arbeit des Präsidenten. In den letzten zwei Jahren hat Walsh wiederholt durch soziale Medien seine Unterstützung für eine vollständige Legalisierung gezeigt. Ein populäres Zitat von ihm lautet: "Wenn man mit 21 ein Bier trinken kann, sollte man mit 21 auch Gras rauchen können." Der Kandidat William F. Weld hat auch seine positive Haltung gegenüber der Legalisierung von Cannabis zum Ausdruck gebracht. Bereits im Jahr 2016 lobte er die kanadische Regierung für ihre nationale Legalisierung. Seiner Meinung nach wird sich dieser Prozess in den USA unweigerlich wiederholen und "kein Politiker wird in der Lage sein, ihn zu stoppen."

Jetzt unseren kostenlosen Newsletter abonnieren - mit detaillierten Informationen, Marktkommentaren, Musterportfolio und Handelssignalen zum Cannabismarkt

Mit 19 Namen auf Seiten der Demokraten im Rennen werden wir nur die bemerkenswertesten sehen. Generell sprechen sich die meisten Demokraten für eine vollständige föderale Legalisierung von Cannabis aus. Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident, ist eine Ausnahme - er unterstützt die Entkriminalisierung, aber nicht die Legalisierung für den Freizeitgebrauch. Nach Ansicht von Biden sind genauere Untersuchungen in diesem Bereich erforderlich. Zu diesem Zeitpunkt erkennt er die positiven Ergebnisse von medizinischem Cannabis an. Elizabeth Warren teilt die gemeinsame Haltung mit ihrem Kollegen, obwohl sie in der Vergangenheit gegen Cannabis war. Während nach Ansicht mancher Leute ihre Einstellung hauptsächlich dazu dient, Stimmen zu erhalten, hat Warren als Senator drei Gesetzesentwürfe mitgetragen, die darauf abzielen, den Zugang von Banken zu Cannabis-Unternehmen zu ermöglichen.

Cannabisradar.de

Andererseits hat Bernie Sanders eine lange Geschichte als Pro-Cannabis-Verfechter, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht. Seit zwanzig Jahren spricht er von der Legalisierung, und ohne Zweifel wird er die entsprechenden Aktionen fortsetzen, wenn er gewählt wird. Andrew Yang sieht in diesem Rennen wie eine Wildcard aus. Er war ziemlich jünger als die anderen Kandidaten, hatte wenig politischen Hintergrund und fand dennoch einen Weg, ein beliebter Kandidat zu werden. Yang hat viele Male öffentlich über seine Politik für Cannabis gesprochen. Ein bemerkenswertes Zitat von ihm lautet: "Ich würde Cannabis legalisieren und dann jeden, der sich im Gefängnis befindet (bei einer gewaltfreien Straftat im Zusammenhang mit Drogen) entschuldigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Legalisierung von Cannabis in den Debatten der Präsidentschaftskandidaten ein häufiges Thema sein wird. Es ist schwer vorherzusagen, wie stark sich die Pro- oder Anti-Cannabis-Politik am Ende auf ihre Stimmen auswirken wird, aber die Möglichkeit einer vollständigen föderalen Legalisierung auf absehbare Zeit nimmt mit Sicherheit zu.

Cannabisradar.info sucht nach interessanten MSO's, die in Zukunft von der möglichen Entkriminalisierung von Cannabis auf Bundesebene stark profitieren werden!

Das Redaktions-Team vom Cannabisradar.de beobachtet und analysiert für Sie den Cannabissektor. Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk aus Brokern, Analysten und Branchenkennern!

Wir haben derzeit fünf aussichtsreiche Cannabisraketen im Musterdepot, die alle unsere Qualitätskriterien erfüllen. Wenn Sie wissen möchten, welche Aktien sich in unserem aktiv gemanagten Musterdepot bzw. auf unserer Beobachtungsliste befinden, abonnieren Sie jetzt unverbindlich unseren kostenlosen Newsletter/Börsenbrief!

Jetzt unseren kostenlosen Newsletter/Börsenbrief abonnieren - mit detaillierten Informationen, Marktkommentaren, Musterportfolio und Handelssignalen zum Cannabismarkt!

Das Cannabisradar-Team verbleibt

mit den besten Grüßen!

CA38109W1095 CA48349P1036 CA01861C1095

CA46183X8026 US90137F1030

CA25455C1005 CA98936N1024

CA3623071006 CA4576371062 US21833P1030

CA88166Y1007 CA92845J1049 CA31773B1058

CA5305621073 CA88688R1047 CA58507M1077

CA8310062002 CA49374L3065 CA45074T1021

US9875372065 CA9485251008 CA92767A1075

AU000000CP17 US52886N3070 CA2477541049

CA1380411084 CA41755P1053 CA41755M1023

CA92707Y1088 CA39305B1058 CA01444Q1046

AU000000MXC6 CA39342L1085 CA88105E1088

CA89788C1041 CA05335P1099 US1266541028

CA72706K1012 CA91913D1069 AU000000CAN2

CA3932102088 CA72941N1006 US50133S1033

CA86860J1066 CA1378002077 CA23126M1023

US64157V1089 CA29102R1064 CA34348Q1028

US98986X1090 CA16106R1091 US88688T1007

US3953301039 CA60689X1096 AU000000EXL4

CA03765K1049 US1407551092 CA65442F1053

CA22587M1068 US57165B1061 CA86745H1010

CA4283041099 CA1376441004 CA68620P1018

CA64079L1058 CA05156X1087 CA1380351009