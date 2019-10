Nestle schliesst Verkauf von Nestle Skin Health ab Novartis -Daten untermauern Wirksamkeit von Cosentyx bei Autoimmunerkrankung Bayer stellt Bedingungen für Glyphosat-Vergleich in USA, Gespräch mit Agrochemiechef Liam Condon, BöZ BMW Group - US Absatz Konzern September +6,0% GG VJ auf 27.467 Autos "Wir ändern unsere DNA", Gespräch mit Commerzbank -Privatkundenchef Michael Mandel, HB Daimler - US Absatz Mercedes-Benz Cars September +4,5% GG VJ auf 32.002 Fahrzeuge Post-Chef Frank Appel hat noch keine Entscheidung über Vertragsverlängerung getroffen, HB Grenke legt die Latte für Leasing-Neugeschäft etwas höher Porsche - US Absatz September +2,2% GG VJ auf 5.213 Autos Volkswagen Marke VW - US Absatz September -12,0% GG VJ auf ...

