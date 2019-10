Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten haben die zuletzt solide Performance der wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Dienstagnachmittag zunächst einmal zum Erliegen gebracht, es überwog die Risikoaversion und die meisten Börsen endeten daraufhin deutlich tiefer. Zudem wirkte sich ein schwacher Einkaufsmanagerindex in der Eurozone ebenfalls schwächend auf die Investitionsbereitschaft aus. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 1,4%, nach dem im Handelsverlauf noch der höchste Stand seit einem Jahr erreicht werden konnte, der französische Index verlor 1,4%, in Deutschland gab es einen Abschlag von 1,3%, vergleichsweise gut halten konnte sich die Börse in London mit einem Rückgang um 0,7%.Die Stimmung in der US-Industrie hatte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...